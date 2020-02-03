شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بشرى سارة لكل المواطنين في مناطق سيطرة الحوثي ...هذا ماسيحدث في الساعات القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افتتح اليوم مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات العلاجية بدعم من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية بالتنسيق من المبعوث الخاص وكذلك المنظمات الإنسانية الذين جعلوا فتح مطار صنعاء أمام الرحلات العلاجية ممكنناً

ولقد أقلعت أولى الرحلات اليوم والتي كان عليها 60 مسافراً معضمهم يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة وطارئة ، وقال ألطاف موساني الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية لغمدان نيوز بأن اليوم كانت أولى الرحلات من أخرى عديدة قادمة لن تتوقف وأضاف أن هذا يوم مهم جداً ويعتبر إنجاز كبير في هذه الظروف الصعبة

جديد اب برس :

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و أكد الموساني أن مساعداتهم لن تقتصر على إرسال المرضى إلى خارج اليمن للعلاج انما أيضاً وبالتعاون مع الأمم المتحدة ، اليونسف ومنظمات أخرى غير حكومية محلية ودولية سيقدمون مساعدات أخرى مثل الوقود والماء والأدوية ومساعدات أخرى للقوى العاملة

وقالت لغمدان نيوز في هذا الصدد ليزا جراندي منسقة الشؤون الإنسانية ان هذه بارجة أمل لمحاولة إنهاء معاناة المرضى في شمال اليمن والذين لم يستطيعوا الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في اليمن وكان وضعهم يحتاج السفر إلى الخارج بصورة سريعة و تضيف جراندي لا شك أن المرضى وأهاليهم اليوم سيحتفلون على وقع هذا الخبر الذي لطالما أنتظروه وأنهم اخيرا سيتمكنون من الحصول على المساعدة الطبية التي يحتاجونها خارج اليمن.