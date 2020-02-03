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عدن - ياسمين التهامي - لأنها تدمر صحتك: 5 منتجات بيضاء عليك التوقف عن تناولها فوراً

حذر أطباء من العديد من المنتجات ذات اللون الأبيض، نظراً لأضرارها الشديدة، حيث تحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات التي ترفع من مخاطر زيادة الوزن والإصابة بخلل مستوى السكر في الدم.

ووفقاً لما ذكرته تقارير طبية، فهناك 5 منتجات بيضاءيستخدمها الناس بشكل رئيسي دون أن يعرفوا مخاطرها، حيث ينصح الأطباء بتجنبها بقدر الإمكان، وتشمل:

جديد اب برس :

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1- الملح

كثرة استخدامه يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى والسمنة وأمراض القلب والسكتات الدماغية، لذا فإن الأطباء ينصحون بتقليل الكمية التي تُستخدم يومياً.

2- الأرز الأبيض

لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة من السعرات الحرارية، والتي قد تؤدي إلى زيادة الوزن وعدم توزان مستوى السكر في الدم، وينصح الأطباء باستبداله بالأرز البني

3- السكر

يتسبب استخدامه بكثرة إلى ارتفاع سكر الدم وسوء الهضم وكذلك اكتساب المزيد من السعرات الحرارية، وبالتالي فإن الشخص الذي يتناوله يصبح أكثر عرضة للإصابة بالسكري والسمنة وأمراض القلب.

4- دهون اللحوم

من أخطر أنواع الدهون المشبعة، وعد خطراً جسيماً على صحة الإنسان، حيث أنها ترفع معدلات الكوليسترول، كما أنها تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

5- المعجنات المصنوعة من الدقيق الأبيض

حيث أنها ترفع من مخاطر الإصابة بزيادة الوزن، لذا فإن الأفضل استبدالها بالمخبوزات المصنوعة من دقيق القمح الكامل البني اللون، نظراً لأنه يحتوي على ألياف مفيدة.