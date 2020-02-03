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عدن - ياسمين التهامي - المصائب لا تأتي فرادى.. بعد حادثة القتل نانسي عجرم "متهمة بالسرقة"

وجه الفنان العراقي روني داوود، تهمة السرقة للفنانة نانسي عجرم، من خلال منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، أشار فيه إلى قيامها بالاستيلاء على حقوقه في أغنية "قلبي يا قلبي" الجديدة.

جديد اب برس :

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ونشر داوود، مقطع فيديو يوضح من خلاله "كيفية قيام الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالاستيلاء على حقوقه، وسرقة الأغنية".

وعلق داوود قائلا: "أغنية الفنانة نانسي عجرم الجديدة قلبي يا قلبي مسروقة من أغنية الفنان روني داوود وبنفس العنوان تمت سرقة عنوان الأغنية والفكرة والمحتوى بذكاء بنفس التقطيعة والسكتات وبعض أجزاء اللحن وإليكم الأدلة القاطعة في هذا الفيديو الذي يتم المقارنة فيه بين أغنية الفنان روني داوود والفنانة نانسي عجرم".

وهذه أول أغنية لنانسي بعد حادثة قتل الشاب السوري التي وقعت في منزلها على يد زوجها فادي الهاشم، والتي لم تنته بعد، حيث لم يقل القضاء كلمته الأخيرة، ورغم أن الفنانة اللبنانية عادت إلى مزاولة أنشطتها بشكل طبيعي، حيث ظهرت في برنامج "ذا فويس كيدز"، إلا أنها كانت على موعد مع مشكلة جديدة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي