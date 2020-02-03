شكرا لمتابعة خبر عن سلطان العرادة وقبائل مأرب الشرسة يثيرون الرعب والهلع لكل القيادات الحوثية..شاهد مافعله العرادة لطرد الحوثيين من صنعاء واعادتهم الى كهوف صعدة ( فيديو ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - سلطان العرادة وقبائل مأرب الشرسة يثيرون الرعب والهلع لكل القيادات الحوثية..شاهد مافعله العرادة لطرد الحوثيين من صنعاء واعادتهم الى كهوف صعدة ( فيديو ) 2020/02/03 الساعة 11:30 صباحاً (الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر سلطان العرادة وقبائل مأرب الشرسة يثيرون الرعب والهلع لكل القيادات الحوثية..شاهد مافعله العرادة لطرد الحوثيين من صنعاء واعادتهم الى كهوف صعدة ( فيديو ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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