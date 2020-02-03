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صنعاء - ياسمين الخيامي - حتى عصابات المافيا والقتلة واعتى المجرمين لم يفعلوها..شاهد جريمة مروعة هزت السموات والارض وارتكبها مشرف حوثي امام 4 بنات في عمر الزهور



اعلنت مصادر محليه في نهم مقتل الشيخ “محسن بن سلامه” على يد مسلحين حوثيين في فرضة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر مقربة من الضحية أن مجموعة من مسلحي الحوثي قدمت إلى خيمة الشيخ العجوز محسن وهو جالس على كرسيه وأطقلت عليه وابلا من الرصاص أمام بناته الأربع اللواتي شاهدن والدهن وهو يسقط مضرجا بدمائه على الأرض.

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وأكدت المصادر أن الشيخ محسن الأجدعي لم يكن له أي خلاف سياسي مع أي طرف ولم يفعل ما يستوجب قتله بهذه الطريقة البشعة.

هذا واستنكر الكثير من الناشطين والمتابعين والمهتمين بحقوق الإنسان هذه الجريمة البشعة واعتبروها رصيد يضاف إلى سجل الحوثي الإجرامي بحق أبناء الشعب.