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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..الشرعية تخرج عن صمتها وتباغت السعودية بهذا الرد العاجل بسبب منعها وزير النقل الجبواني الدخول الى أراضيها ومنحه التأشيرة لمقابلة الرئيس هادي

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