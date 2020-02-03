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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس الحوثيين ولا الايرانيين ولا القطريين..شاهد بالصورة ماذا فعل السعوديين بعدوهم اللدود الذي يصيبهم بالرعب والهلع وكيف انتقموا منه شر انتقام ( صورة )

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