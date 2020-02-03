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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..الانتقالي يصعق وزير الدفاع السعودي ويثير جنون قائد القوات في الجنوب مجاهد العتيبي..إذا لم توقفوا عن استمرار مهزلتكم هذه ستجدون من يوقفكم عند حدكم"

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