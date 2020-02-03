شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حسناء وفي غاية الجمال تشتري رقم هاتف جديد لتتفاجأ بـ ‘‘واتس آب قديم’’..وعند بدء استخدامه كانت المفاجأة الصاعقة التي قلبت حياتها راسا على عقب والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - فى واقعة يندر حدوثها، حظيت فتاة على حب تكلل بالزواج بعدما قامت بشراء رقم تليفون جديد.

وروت سكوت، البالغة من العمر ثلاثين عاما، تفاصيل الواقعة الطريفة، حيث ذكرت أنها تلقت عقب شراء رقمها الجديد رسائل موجه لشخص يدعى مات.

وبعد فترة من البحث اكتشفت أن مات هو من قام بشراء رقمها القديم، فراسلته عبر الواتس اب، وروت له ما حدث معها، ليخبرها هو الآخر بتلقى رسائل موجهة إليها.

وأضافت أنه طلب فيما بعد لقاءها فى أحد المقاهي، حيث ذهبت إليه وانجذبا إلى بعضهما البعض وتكلل حبهما فى النهاية بالزواج.

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