شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جمال مُحسن يكشف.. كيف تم اقتحام منزل سفير يمني ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

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أدان الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، اقتحام ميليشيا الحوثي الانقلابية لمنزل على العمراني سفير اليمن فى الأردن، لافتاً إلى أنه ليس الاقتحام الأول، فهناك الكثير من الاقتحامات تمت منذ عام 2014، لنهب المنازل والأموال.



ولفت مُحسن، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية صفا، إلى مغادرة السفير صنعاء منذ 4 سنوات، مُشيراًإلى عدم وجود أى مبرر يُتيح للحوثيين اقتحام منازل أبناء الشعب اليمني، فالحوثيين يقتحمون المنازل للاستيلاء على الآثاث والأموال لاستخدامها فى تمويل الحرب.

ووصف رئيس تحرير الخليج 365، خلال حديثه، أن ما فعلته عناصر ميليشيا الحوثي يتنافي مع التقاليد العربية واليمنية، وأن ما تم هو انتهاك كبير.