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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء المباحثات العسكرية بين السودان والأردن في الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
بدأت في العاصمة الخرطوم، الإثنين، فعاليات الجولة 14 للمباحثات العسكرية بين السودان والأردن والتي تستمر حتى الخميس المقبل.
ووصل الخرطوم، المفتش العام للجيش العربي الأردني العميد دكتور ركن، عوض محمد الطراونة مترأساً وفد بلاده المشارك في المباحثات.
وقبل بدء المباحثات، التقى الطراونة بالمفتش العام للجيش السوداني، الفريق أول بحري ركن، عبدالله المطري، ونائب رئيس أركان القوات المسلحة السودانية للتدريب، الفريق الركن عبدالله البشير أحمد.
وجدد مفتش الجيش السوداني، عبدالله المطري التأكيد علي عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين بلاده والأردن والتي تعضدها روابط التأريخ والمصير المشترك.
وأشار الى أن زيارة الطراونة والمباحثات تفتحان الباب واسعا لتوثيق هذه العلاقات خاصة في مجالات التعاون العسكري المثمر بين البلدين والجيشين الشقيقين.
من جانبه أكد الطراونة حرص بلاده على تطوير التعاون العسكري مع السودان في مجالاته المختلفة، ودعا لإغتنام كافة الفرص لتعزيزه.
بدوره، أشاد نائب رئيس هيئة الأركان السودانية للتدريب، الفريق الركن عبدالله البشير أحمد الصادق بالتجربة المتميزة للجيش العربي الأردني في مجال التدريب، مثمنا علاقات التعاون المتطورة في هذا المجال بين السودان والمملكة الأردنية الهاشمية.
وقال إن زيارة مفتش الجيش الأردني للسودان ستسهم في تعزيز التعاون بين البلدين وزيادة وتيرته بتبادل الخبرات والتجارب وصولا لتحقيق كل الاهداف المنشودة.
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