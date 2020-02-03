حكومة الإنقاذ تتعهد بإجلاء الطلاب اليمنيين في الصين جراء ”فيروس كورونا”

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قال مصدر مسئول بمكتب رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور “إن حكومة الإنقاذ الوطني تتابع بقلق بالغ أوضاع الطلاب اليمنيين الدارسين في الصين في ظل انتشار وباء كورونا وقيام الكثير من دول العالم بنقل طلابها إلى خارجها أو إعادتهم إلى أوطانهم”.

وأكد المصدر في بيان صحفي صادر اليوم، استعداد الحكومة لاستئجار طائرة تجارية على نفقتها لنقل الطلاب اليمنيين من الصين إلى البلاد كإجراء اضطراري لحمايتهم من المخاطر المُحتملة بسبب كورونا.

ولفت المصدر إلى أن حكومة الإنقاذ تطالب الأمم المتحدة التفاعل مع هذه المبادرة انطلاقا من الواجب الإنساني والأخلاقي والقانوني الواقع على عاتقها والعمل على اتخاذ الإجراءات التي تساعد الحكومة في استئجار الطائرة المطلوبة لإعادة الطلاب إلى اليمن.

وطمأن المصدر جميع الدرسين اليمنيين في الصين أن الحكومة ستتواصل مع جميع الدول الراعية للعملية السلمية في اليمن وستبذل قصارى جهدها في سبيل ممارسة الضغوط على تحالف العدوان لضمان نقلهم بأمان إلى الوطن.