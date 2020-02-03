شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : القوات المشتركة "حراس الجمهورية والعمالقة والمقاومة التهامية " تسحق المليشيات في الساحل الغربي "احصائيات اولية بالقتلى والمواقع " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/03 الساعة 08:10 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

شهدت مدينة الحديدة غربي اليمن اشتباكات عنيفة ليل الأحد - الإثنين، جراء تصعيد من قبل المليشيات الحوثية سرعان ما انكسر أمام جاهزية وصلابة القوات المشتركة.

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الإعلام العسكري للقوات المشتركة أفاد أن مليشيات الحوثي التابعة لإيران حاولت التسلل صوب احياء سكنية محررة في شارعي صنعاء والخمسين وعلى مقربة من نقاط الرقابة المنبثقة عن لجنة تنسيق إعادة الإنتشار.

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وأضاف أن المليشيات استهدفت بالأسلحة الرشاشة وقذائف بي10 الأحياء السكنية من بين منازل المواطنين في حارتي الضبياني و7 يوليو كتغطية نارية لعناصرها المتسللة من جهة معسكر الدفاع الساحلي وسيتي ماكس ولكن دون جدوى.

مؤكدا أن وحدات نوعية من حراس الجمهورية حسمت الاشتباكات سريعا بسقوط معظم عناصر المليشيات المتسللين بين قتيل وجريح وفرار البقية كما تم إسكات مصادر النيران.

لافتا إلى أن كل تحركات المليشيات الحوثية داخل الحديدة مرصودة بدقة.

ووزع الإعلام العسكري مشاهد ليلية تظهر جانبا من الاشتباكات.

وفي شرق المدينة، جبهة كيلو 16 ومدينة الصالح، ردت وحدات من العمالقة على مصادر نيران المليشيات خلف كلية الهندسة محققة إصابات مباشرة في مواقع مستحدثة .

