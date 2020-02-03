وردنا الآن: الموت يفجع اللواء الركن عادل هاشم القميري قائد المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب ب خمسة من أولاده "تفاصيل "

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/03 الساعة 07:41 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

توفي اليوم الإثنين في محافظة شبوة خمسة من أولاد اللواء الركن عادل هاشم القميري قائد المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب المفتش العام للقوات المسلحة. وقالت مصادر اعلامية لموقع عدن نيوز أن سيارة كانت تقل أولاد اللواء الركن القميري في طريقها من شبوة إلى مأرب، تعرضت لحادث مروري مما أدى إلى وفاة خمسة من أولاده فيما تم إسعاف الباقين إلى أحد مستشفيات محافظة شبوة.

ويعد والد ضحايا الحادث اللواء الركن عادل هاشم القميري أحد أبرز القيادات العسكرية في الجيش الوطني، حيث تقلد عددًا من المناصب القيادية في الجيش منها قيادة المنطقة العسكرية الخامسة وقائما بأعمال رئاسة هيئة الأركان العامة، وهو حاليًا المفتش العام للقوات المسلحة قائد المنطقة العسكرية الثالثة.



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