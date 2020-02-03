العلاقة الحميمية تتسبب في وفاة امرأة

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عدن - ياسمين التهامي - نجحت أجهزة الأمن المصرية، في فك لغز العثور على جثة مدربة قيادة سيارات على طريق القاهرة-السويس، إذ اكتشفت وفاتها أثناء علاقة حميمية مع زوجها.
وكشف تقرير الطبي الشرعي، أن المرأة توفيت إثر حالة إعياء تعرّضت لها أثناء ممارستها العلاقة الزوجية؛ فيما اكتشفت أجهزة الأمن أن المرأة متزوجة عرفيًا ومقيمة في مدينة بدر.
جديد اب برس :
وضبطت أجهزة الأمن، زوج المجني عليها الذي اعترف بذلك وبأنه اضطر للتخلص من الجثة بالتعاون مع صديقه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.
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