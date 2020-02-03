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عدن - ياسمين التهامي - فلسطيني مُعتقل منذ 34 عاما ينجب طفلة دون أن يلمس زوجته

وضعت زوجة معتقل فلسطيني، مولودتها التي حملت بها عبر “نطف منوية” مُهربة من زوجها الذي يتواجد في السجون الإسرائيلية منذ 34 عاما.

وأُطلق الأسير وليد دقة، على المولودة اسم ”ميلاد“، وهي الطفل البكر للزوجين، حيث كتبت سناء دقة زوجة المعتقل على صفحتها على موقع ”فيسبوك ”، الإثنين: حطمت المولودة ميلاد، جدران السجن وحرّرت والدها من قيده مبشّرة بميلاد الحرية، ميلاد التحدي، اليوم جاءت ميلاد إلى الدنيا في مدينة البشارة الناصرة، لتكون ميلادا للبشارة، حاملة نور المحبة والسلام.

جديد اب برس :

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ويبلغ دقة (58 عاما)، من بلدة باقة الغربية داخل إسرائيل، وهو معتقل منذ 34 عاما، ومحكوم بالسجن 39 عاما.

وأصدر العديد من علماء الدين الفلسطينيين، فتاوى، تبيح لنساء المعتقلين الحمل من ”نطف“ أزواجهن المهربة من السجون الإسرائيلية.