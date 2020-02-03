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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : محمد العرب يعلن قبل قليل عن تجهيز قوة عسكرية ضخمة لاقتحام العاصمة ويكشف عن ساعة الصفر لبدء معركة "تاريخية" ..."فيديو"

نشر المراسل الحربي لقناتي العربية والحدث محمد العرب مقطع فيديو ويظهر فيه جموع من ابناء القبائل مزودين بمختلف انواع الاسلحة . وقال العرب معلق على الفيديو : #قبائل #مأرب استعدادات كبيره من قبائل #مأرب وجميع قبائل #اليمن الشرفاء للمعركة الكبرى دخول العاصمة #صنعاء بقيادة ابطال #الجيش_الوطني سنرفع راية النصر قريبا باذن الله في #صنعاء وندحر عملاء الفرس اذناب #الخميني و #قاسم_سليماني جديد اب برس : Advertisements #الحوثي_عدو_اليمنيين #الحوثي_ايراني

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