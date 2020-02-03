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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : اشتباكات عنيفة داخل مدينة الحديدة ( تفاصيل خطيرة )
شهدت مدينة الحديدة غربي اليمن اشتباكات عنيفة ليل الأحد/ الاثنين، جراء تصعيد من قبل المليشيات الحوثية سرعان ما انكسر أمام جاهزية وصلابة القوات المشتركة.
الإعلام العسكري للقوات المشتركة أفاد أن مليشيات الحوثي التابعة لإيران حاولت التسلل صوب أحياء سكنية محررة في شارعي صنعاء والخمسين وعلى مقربة من نقاط الرقابة المنبثقة عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار.
جديد اب برس :
وقال إن المليشيات استهدفت بالأسلحة الرشاشة وقذائف بي10 الأحياء السكنية من بين منازل المواطنين في حارتي الضبياني و7 يوليو كتغطية نارية لعناصرها المتسللة من جهة معسكر الدفاع الساحلي وسيتي ماكس، ولكن دون جدوى.
مؤكدا أن وحدات نوعية من حراس الجمهورية حسمت الاشتباكات سريعا بسقوط معظم عناصر المليشيات المتسللين بين قتيل وجريح وفرار البقية، كما تم إسكات مصادر النيران.
لافتا إلى أن كل تحركات المليشيات الحوثية داخل الحديدة مرصودة بدقة.
وفي شرق المدينة، جبهة كيلو 16 ومدينة الصالح، ردت وحدات من العمالقة على مصادر نيران المليشيات خلف كلية الهندسة محققة إصابات مباشرة في مواقع مستحدثة.
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