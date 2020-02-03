شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : بشرى سارة لكل اليمنيين الراغبين بالهجرة دولة خليجية تعفي المواطني من تأشيرة الدخول نهائيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : بشرى سارة لكل اليمنيين الراغبين بالهجرة دولة خليجية تعفي المواطني من تأشيرة الدخول نهائيا

قررت الحكومة الإماراتية إعفاء مواطني إحدى الدول العربية الإفريقية من تأشيرة دخول البلاد بعد توقيع اتفاقية مشتركة اليوم الأحد ووقعت الإمارات مع موريتانيا مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة وهي خطوة تعكس على ما يبدو مستوى العلاقات المتنامية بين البلدين جديد اب برس : Advertisements ولم يتضح على الفور طبيعة تفاصيل الإعفاء المتبادل من التأشيرة ومدى إمكانية توقيع اتفاقية الإعفاء التي تختلف عن مذكرة التفاهم وأعلنت الإمارات اليوم تخصيص ملياري دولار لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة لموريتانيا التي اختار رئيسها محمد ولد غزواني أبوظبي لتكون أول مدينة عربية يزورها منذ توليه منصبه منتصف العام الماضي وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية فإن المبادرة الإماراتية جاءت بناء على توجيهات من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وأشارت الوكالة أيضا إلى توقيع البلدين عددا من مذكرات التفاهم الأخرى شملت الأمن والتعاون الفني والعسكري والتعليم والرعاية والتنمية الاجتماعية ووقع الجانبان كذلك اتفاقية قرض بين صندوق خليفه لتطوير المشاريع ووزارة الاقتصاد والصناعة لتمويل برنامج دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الى ذلك توقعت مصادر ان يعفى فئة معينة من اليمنيين من تاشرة الدخول المماثلة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـــــاجل : بشرى سارة لكل اليمنيين الراغبين بالهجرة دولة خليجية تعفي المواطني من تأشيرة الدخول نهائيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.