عــــاجل : بشرى سارة وردت قبل قليل من صنعاء لجميع المواطنين

حمل مدير مطار صنعاء انباء صادمة ومخيبة للامال بشان رحلات الجسر الطبي المزمع اطلاقه يوم غد الاثنين بحيث تم تغيير تخصيص طيران اليمنية بطيران الامم المتحدة وبحيث لايزيد عدد ركاب الرحله الواحدة 8 حالات فقط واكد مدير مطار صنعاء انه جرى لقاء اطبممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن وتم مناقشة مايسمى بالجسر الجوي الطبي عبر مطار صنعاء الدولي واوضح ان برنامج الصحة العالمية للجسر الطبي للحالات الانسانية المزمع اطلاقه يوم غد الاثنين ينص على سفر 30 مريض عبر أربع رحلات من رحلات طيران الأمم المتحدة اي في كل رحلة من 7 إلى 8 حالات فقط The post مدير مطار صنعاء يعلن انباء صادمه بشأن رحلات الجسر الطبي appeared first on الحياة اليمنية فضاء يتسع للجميع

