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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. ميت يصحو اثناء دفنه في مقبرة بعدن ويثير هلعا بين المشيعين

استفاق ميت اثناء عملية دفنه في مقبرة القطيع بمدينة عدن القديمة. وقالت مصادر محلية ان سيارة اسعاف نقلت جثة ميت قبل أيام الى مقبرة القطيع ليتم مواراة جثمانه الثرى لكن واثناء الدفن استفاق الميت .

واضافت ان الواقعة احدثت ارتباك وهلع لدى المشيعين اثناء الدفن مما تسبب بهروب الكثير منهم من المقبرة . جديد اب برس : Advertisements

واشارت بأنه تم انقاذ الميت المستفيق ونقله مرة اخرى الى المستشفى بخورمكسر في سيارة الاسعاف التي كانت متوقفة خارج المقبرة.

ولم يتسن معرفة هوية الشخص الذي استفاق من موته على الفور .

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