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عدن - ياسمين التهامي - الفلكي الدولي عدنان الشوافي .. حدث هام يوم غدا الاثنين ..وتحذير للصيادين في باب المندب و السواحل الغربية

الفلكي_عدنان_الشوافي القمر يقارن الثريا في شهر قِرَان التسع. جديد اب برس : Advertisements #الفلكي_عدنان_الشوافي يحدث إقتران القمر مع الثريا نهار يوم الاثنين القادم 3 فبراير 2020 الموافق 9 جمادى الآخرة 1441، حيث يبدا الاقتران و القمر تحت الأفق، الا أن فارق الزاوية السمتية يجعل ليلة الثلاثاء أفضل وقت لرؤية القمر بجوار الثريا (الشقيقات السبع وهي أحد ألمع وأشهر العناقيد النجمية ) و يمكن مشاهدة ذلك بالعين المجردة بعد العشاء فوق الرأس في منتصف السماء، ويعتبر هذا القِرَان بداية الشهر القِرَاني "قِرَان التسع."، كما أن اليمنيون و خصوصاً المزارعون منذ القدم يتابعون هذة الشهور القِرَانية و ربطوها بمجريات الحياة مثل الانواء الفلكية والطقس و المواسم الزراعية. ======================= نتمنى المشاركة لايصال المحتوى مع الإشارة للمصدر، ويرجى عدم الحذف أو التعديل لمصطلح أو عبارة حتى لا يختل مضمون النص. تنويه للصيادين و مرتادي البحر في باب المندب و السواحل الغربية متوقع نشاط الرياح على باب المندب و السواحل الغربية وتكون ما بين 15 إلى 25 عقدة و أعلى هبات للرياح 30 عقدة، والتي تجعل الأمواج معظم الوقت من مساء الاثنين 3 فبراير 2020 حتى نهاية الاسبوع الجاري مابين 2 الى 3.5 متر، كما تنشط الرياح المثيرة للغبار خصوصًا السواحل و السهول الساحلية في لحج و تعز و جنوب مدينة الحديدة.ندعو لتوخي الحذر ومتابعة المستجدات و نشرات الطقس)).

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