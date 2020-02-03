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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. الفتاة السعودية "فوز العتيبي" تفاجئ الجميع وتنشر صور مثيرة وهي ترتدي فستان قصير يكشف مناطق حساسة من جسدها ( صور صادمة )

أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي فوز العتيبي، الجدل مجدداً بعد أن نشرت صورة جريئة بطريقة غير مألوفة مع زوجها في أحد الأماكن السياحية، ومقطع فيديو قصير ظهرت من خلاله بنفس الإطلالة.

وعلقت العتيبي وهي متزوجة من شخص عن طريق التعارف عبر مواقع التواصل بعد علاقات بينهما تطورت إلى حب حتى تكللت بالزواج قائلة : ”‏حبيت أشارككم هالصورة عشانكم فقدتوني وطلبتوا أرجع أشارككم صوري لكن إذا بترجعون تنتقدوني أظن من حقي أخفف أو امتنع عن مشاركتكم“.

جديد اب برس :

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السعودية “فوز العتيبي” تشارك صور مثيرة

وظهرت العتيبي بفستان قصير ويكشف معظم جسدها، فيما كانت تحتضن زوجها وتقبله، وعلقت على مقطع الفيديو : “‏أحب الفساتين اللي كذا تليق لي بس المشكله ما ألقى مثلها كثير”.