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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان : خبر ينزل كالصاعقة على رأس الرئيس هادي.. السعودية تباغت الجميع وتطرد مسؤول رفيع في الشرعية اليمنية من أراضيها (صورة + الاسم)

منعت السلطات السعودية الدبلوماسي اليمني مطهر عنان من أداء العمرة رغم حصوله على تأشيرة العمرة ووصوله إلى مطار جدة.

وقال الدبلوماسي اليمني مطهر عنان إنه تفاجأ بمنعه من الدخول في مطار جدة عندما وصله قاصدا مكة المكرمة لأداء فريضة العمرة بعد حصوله على تأشيرة.

جديد اب برس :

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السعودية تطرد مسؤول رفيع في الشرعية

وذكر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن السلطات السعودية أبلغته بأنه ممنوع من دخول أراضيها، وأعادته من المطار.

وكان السياسي اليمني والمستشار مطهر عنان قد غادر المملكة العربية السعودية في أغسطس الماضي عقب تلقيه طلبا بالمغادرة.

وكانت وزارة الخارجية السعودية طلبت العام المنصرم من الحكومة اليمنية طرد الدبلوماسي اليمني مطهر قاسم عنان المستشار في القنصلية اليمنية في جدة، وذلك على خلفية تبنيه تصحيح أوضاع اليمنيين في السعودية وتصحيح مسار التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.

وقالت مصادر إن الحكومة اليمنية طلبت من المستشار عنان مغادرة الأراضي السعودية.

يشار إلى أن المستشار عنان يعمل أيضا رئيسا لمركز إعادة الأمل لتصحيح أوضاع المغتربين التابع للقنصلية اليمنية في جدة.

ونشط “عنان” خلال الأشهر الماضية بشكل واضح متحدثا بعدد من القضايا السياسية الهامة على الساحة اليمنية بينها أحداث عدن ووجه انتقادات للوضع الدائر في المحافظات المحررة.