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عدن - ياسمين التهامي - بشرى سارة الآن من شركة الغاز بصنعاء لجميع المواطنين (تفاصيل)

قال متحدث المشركة اليمنية للغاز التابعة لصنعاء علي معصار إن الشركة بدأت يوم السبت باستئناف توزيع الغاز لعقال الحارات والمواطنين، بعد الافراج عن حوالي 20 مقطورة غاز كانت محتجزة في مأرب والجوف.

وأوضح معصار في تصريح لـ”الخبر اليمني” إنه تم إنزال 186 دينّة، وكل دينّة تحمل 200 اسطوانة.

جديد اب برس :

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وأشار متحدث شركة الغاز إلى أن الأزمة الأخيرة للغاز جاءت نتيجة احتجاز مقطورات الغاز في نقطتي الفلج بمأرب والميل في الجوف لأكثر من 9 أيام.

وأكد أنه تم الافراج عن بعض المقطورات المخصصة لمحافظة لحج والبيضاء وتعز والضالع، لافتا إلى أن المقطورات المخصصة لبقية المحافظات منها صنعاء وعمران وحجة لم يتم السماح لها بالمرور.

ولفت معصار إلى أنه تم تموين ما يقارب 30 طرمبة مخصصة للسيارات، إضافة للمطاعم، من الغاز المستورد في المناطق المتداخلة مع أمانة العاصمة.

وقال متحدث الشركة اليمنية للغاز إن التحالف يحتجز حاليا سفينتين محملتين بـ17 ألف طن من الغاز المستورد وتم منعها من الوصول إلى محافظة الحديدة.

واستنكرت شركة الغاز احتجاز السفن واعتبرته تصرف غير مسؤول، وأن استمرار الاحتجاز ستسبب أزمة غاز.

ووجه معصار شكره لقبائل مأرب على تجاوبهم مع الشركة ومساعدتهم في اطلاق سراح مقطورات الغاز.