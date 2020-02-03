شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة الآن من شركة الغاز بصنعاء لجميع المواطنين (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بشرى سارة الآن من شركة الغاز بصنعاء لجميع المواطنين (تفاصيل)
قال متحدث المشركة اليمنية للغاز التابعة لصنعاء علي معصار إن الشركة بدأت يوم السبت باستئناف توزيع الغاز لعقال الحارات والمواطنين، بعد الافراج عن حوالي 20 مقطورة غاز كانت محتجزة في مأرب والجوف.
وأوضح معصار في تصريح لـ”الخبر اليمني” إنه تم إنزال 186 دينّة، وكل دينّة تحمل 200 اسطوانة.
جديد اب برس :
وأشار متحدث شركة الغاز إلى أن الأزمة الأخيرة للغاز جاءت نتيجة احتجاز مقطورات الغاز في نقطتي الفلج بمأرب والميل في الجوف لأكثر من 9 أيام.
وأكد أنه تم الافراج عن بعض المقطورات المخصصة لمحافظة لحج والبيضاء وتعز والضالع، لافتا إلى أن المقطورات المخصصة لبقية المحافظات منها صنعاء وعمران وحجة لم يتم السماح لها بالمرور.
ولفت معصار إلى أنه تم تموين ما يقارب 30 طرمبة مخصصة للسيارات، إضافة للمطاعم، من الغاز المستورد في المناطق المتداخلة مع أمانة العاصمة.
وقال متحدث الشركة اليمنية للغاز إن التحالف يحتجز حاليا سفينتين محملتين بـ17 ألف طن من الغاز المستورد وتم منعها من الوصول إلى محافظة الحديدة.
واستنكرت شركة الغاز احتجاز السفن واعتبرته تصرف غير مسؤول، وأن استمرار الاحتجاز ستسبب أزمة غاز.
ووجه معصار شكره لقبائل مأرب على تجاوبهم مع الشركة ومساعدتهم في اطلاق سراح مقطورات الغاز.
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة الآن من شركة الغاز بصنعاء لجميع المواطنين (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.