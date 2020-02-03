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عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 03-02-2020? - آخر تحديث الاثنين 3-2-2020? تغير مفاجئ في أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني عصر اليوم الإثنين – (أسعار الصرف في صنعاء وعدن) تغير مفاجئ في أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني عصر اليوم الإثنين – (أسعار الصرف في صنعاء وعدن) جديد اب برس : Advertisements

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