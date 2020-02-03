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تغير مفاجئ في أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني عصر اليوم الإثنين – (أسعار الصرف في صنعاء وعدن)

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عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 03-02-2020? - آخر تحديث الاثنين 3-2-2020?

تغير مفاجئ في أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني عصر اليوم الإثنين – (أسعار الصرف في صنعاء وعدن)

تغير مفاجئ في أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني عصر اليوم الإثنين – (أسعار الصرف في صنعاء وعدن)

 

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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