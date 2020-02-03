"اليمن العربي"ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الثلاثاء 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، اليوم الاثنين، مواعيد اقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الثلاثاء الموافق 04 فبراير 2020م كالتالي:

رقم الرحله :601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0645 صباحا . رقم الرحله : 854. خط الرحله : عدن- مومباي. الاقلاع : 1000 صباحا. الوصول: 1630 مساء. رقم الرحله : 855. خط الرحله : مومباي- عدن. الاقلاع : 1800 مساء. (توقيت مومباي) الوصول: 1930 مساء. Advertisements رقم الرحله : 506. خط الرحله : عدن- جده. الاقلاع : 0830 صباحا. الوصول: 1030 صباحا. رقم الرحله :507. خط الرحله : جده- عدن. الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت جده) الوصول: 1400 ظهرا. رقم الرحله :600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1500 عصرا.. الوصول: 1730 مساء.

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