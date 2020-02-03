"الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

الخليج 365 - علي كامل:

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.



وأضاف المركز، بأن الطقس، أثناء الليل والصباح الباكر، سماء خالية من السحب وأجواء تميل الى البرودة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وكذلك المناطق الصحراوية وقد تتشكل الشابورة المائية أوالضباب أثناء ساعات المساء والصباح الباكرعلى اجزاء من المنحدرات الجبلية.

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وتابع "بينما تكون الأجواء معتدلة و غائمة جزئيا على المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى مع فرصة لهطول امطار خفيفة ومتفرقة على اجزاء من السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية .

واثناء النهار، طقس صحو إلى غائمة جزئيا على المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية والسواحل الشرقية مع احتمال تشكل السحب الركامية الممطرة على اجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية والوسطى ، بينما يكون غائم جزئيا على السواحل الغربية والجنوبية الغربية وأرخبيل سقطرة مع رياح معتدلة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية كذلك على السواحل الجنوبية والشرقية وتكون معتدلة الى نشطة على السواحل الغربية وارخبيل سقطرى و المناطق الصحروية تصل اقصى سرعة لها 25 عقدة مثيرة للاتربة والرمال خاصة على الأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي ومدخل باب المندب.

ونبه المركز الوطني الاخوة المواطنين، في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحاري من الأجواء الباردة اثناء الليل والصباح الباكر ونشاط الرياح السطحية خلال ساعات النهار، وسائقي المركبات في المنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الافقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب، مرتادي البحر حول ارخبيل سقطري والأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.