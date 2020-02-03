شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. محافظة شبوة موطن الجمال الطبيعي الأخَّاذ في مواسم الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020 الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي تحصل "الخليج 365" على مجموعة صور تظهر الجمال الطبيعي الذي تتمتع به محافظة شبوة، جنوبي البلاد.

وتظهر الصور التي التقطتها عدسة الاعلامي "محمد بن رشيد"، أن لشبوة رونقا خاصا في موسم الأمطار. Advertisements وفي مواسم الأمطار، تكتسي الخضرة مدينة شبوة، وتكون مهيأت أكثر للزراعة، إذ تعتبر المحافظة منطقة خصبة وتمون البلاد بكثير من الخضروات.

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