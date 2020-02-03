استشهاد طفل بإنفجار لغم حوثي جنوبي مدينة الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020 الحديدة - الخليج 365 استشهد طفل بإنفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة المسنا التابعة لمديرية الحوك جنوبي مدينة الحديدة.

Advertisements وقال مصدر طبي إن الطفل عبدوة علي سالم البالغ من العمر 14 عاما إستشهد بانفجار لغم ارضي زرعته مليشيات الحوثي في الطريق المؤدي الى منطقة المسنا جنوبي مدينة الحديدة. وأضاف المصدر أن اللغم الحوثي انفجر بالطفل عبدوه علي سالم اثناء مروره في الطريق المؤدية إلى منطقة المسنا عائداً من السوق إلى منزله. وتواصل الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها مليشيات الحوثي في الطرقات والأحياء السكنية حصد ارواح السكان الأبرياء ومعظمهم من الأطفال في مختلف مناطق محافظة الحديدة.

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