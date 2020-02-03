إستشهاد طفل وإمرأة وإصابة طفلين بقصف حوثي بالمتينة جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

الحديدة - الخليج 365

استشهد طفل وإمرأة وأصيب طفلين آخرين جراء قصف مليشيات الحوثي الإجرامية على منازل المواطنين في المتينة التابعة لمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.



وقال مصدر محلي إن مليشيات الحوثي قصف منازل المواطنين بقذائف الهاون حيث سقطت عددا من القذائف على منزل احد المواطنين مما أدى إلى إستشهاد مواطنة مسنه تدعى مريم حسن محمد وإستشهاد الطفل محمد سلمان البالغ من العمر 10سنوات.

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وأضاف المصدر أن القصف أدى إلى أصابة الطفلين عديلة عادل داؤود البالغة من العمر 13 عام ،والطفل محمد عادل داؤود البالغ من العمر 7 سنوات بجروح بالغة اثر تعرضهم لشظايا قذائف الهاون الحوثية التي سقطت على منزلهم.

وأشار المصدر انه تم نقل المصابين إلى مستشفى الخوخة لتلقي العلاج والأسعافات الأولية اللازمة.

ويتواصل سقوط الضحايا من المدنيين الأبرياء لاسيما النساء والأطفال جراء قصف واستهداف مليشيات الحوثي للأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة منذو سريان الهدنة الأممية العام الماضي.