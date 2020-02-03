مصدر يكشف ل"اليمن العربي" أسباب الاشتباكات بين فصائل الإخوان بتعز 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

الخليج 365 - علي كامل:

كشف مصدر مطلع أسباب الاشتباكات التي اندلعت بين فصائل الإخوان بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.



وذكر المصدر لمراسل "الخليج 365"، تفاصيل وأسباب القتال بين فصائل الإخوان قائلا" قبل أسبوع اتصل القيادي الإخواني عبده فرحان سالم بغزوان المخلافي وطلب حضوره إلى منزله الساعة الحادية عشر ليلاً وحضر غزوان بنفس الموعد والتقى بسالم وطلب سالم من غزوان تصفية أكرم محمد سعيد الشرعبي وعبدالرحمن غدر ولم يذكر له سبب تصفيتهم ووعد بترقية غزوان لمنصب مساعد لمدير الأمن كمكافأة له بعد العملية ".

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وأفاد المصدر، أن سبب توجيه سالم لغزوان بتصفية أكرم وعبدالرحمن غدر هو تخوف سالم من وقوعهما في الأسر بعدما طالب التحالف من قيادة المحور تسليم زعماء العصابات في تعز وبين من ذكرهم التحالف أكرم وغدر، وأن هذين الشخصين لو وقعا في يد التحالف سيكشفون أوراقاً مهمة لعمليات قذرة قاموا بها بأوامر من سالم والتي ستكون إدانة لسالم أمام التحالف.

كما كشف المصدر بأن هناك شخصيات وزعماء عصابات استخدمهم سالم لأعماله القذرة وسيقوم سالم بالتخلص منهم.

وأضاف المصدر أن سالم أراد التخلص من صناديقه السوداء وأياديه القذرة قبل أن تقع في أيدي التحالف وتكشف جرائمه.

واختتم متسائلا "فهل فشلت خطة سالم وتحولت إلى النتيجة إلى إصابة غزوان وسلامة غدر وأكرم ؟ وهل سيتم تنفيذ الخطة بأفراد غزوان أم بغيره ؟ سننتظر".