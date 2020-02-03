شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خاص.. إنشاء معسكر جديد بدعم قطري لمليشيا الحشد الشعبي للإصلاح بمعافر تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020 الخليج 365 - علي كامل: كشف مصدر خاص بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، اليوم الاثنين، بأن مليشيات الحشد الشعبي لحزب الإصلاح أنشأت معسكرا جديدا بالمعافر بدعم قطري.

Advertisements وأضاف المصدر لمراسل "الخليج 365"، أنه بقيادة قائد الشرطة العسكرية الجديد الخولاني تم إنشاء معسكر جديد للحشد الشعبي لحزب الإصلاح في منطقة النشمة بالمعافر وبدعم قطري عبر الهلال الأحمر القطري. وأشار المصدر إلى أنه" تم تفويد عناصر من العائدين من البقع وعناصر أخرى تم تسجيلها حديثاً وترحيلها من مدينة تعز إلى منطقة النشمة بأطقم الشرطة العسكرية". وقال المصدر "كما قام الهلال الأحمر القطري بتسليمهم البدلات والمخيمات ومستلزمات المعسكر".

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