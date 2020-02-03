- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفلكي الشوافي يتوقع نشاط الرياح على باب المندب والسواحل الغربية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
عدن - الخليج 365
توقع الفلكي، عدنان الشوافي، نشاط الرياح على باب المندب والسواحل الغربية مساء اليوم الاثنين، منبها الصيادين ومرتادي البحر.
وقال الشوافي في بلاغ صحفي تلقى "الخليج 365" نسخة منه "متوقع نشاط الرياح على باب المندب والسواحل الغربية وتكون ما بين 15 إلى 25 عقدة و أعلى هبات للرياح 30 عقدة".
وتابع" والتي تجعل الأمواج معظم الوقت من مساء الاثنين 3 فبراير 2020 حتى نهاية الاسبوع الجاري مابين 2 الى 3.5 متر".
ومضى "كما تنشط الرياح المثيرة للغبار خصوصًا السواحل و السهول الساحلية في لحج و تعز وجنوب مدينة الحديدة.
ودعا توخي الحذر ومتابعة المستجدات ونشرات الطقس.
كانت هذه تفاصيل خبر الفلكي الشوافي يتوقع نشاط الرياح على باب المندب والسواحل الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.