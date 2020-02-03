شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلال 6 أشهر.. الكشف عن الجرائم بالمناطق التي يديرها الإصلاح بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020 الخليج 365 - علي كامل: كشفت مصادر مطلعة في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، عن جانب من الجرائم التي وقعت بمناطق يديرها حزب الإصلاح "إخوان اليمن" خلال ستة أشهر.

ووفق مصادر "الخليج 365"، ففي إحصائية أخيرة ومن خلال محاضر وكشوفات أمنية ومن خلال ماتم رصده كل يوم وعند كل جريمة، خلال ستة أشهر بلغت الجرائم التي حدثت بمدينة تعز في المناطق المحررة والتي يديرها حزب الإصلاح كالتالي: جرائم الإغتيالات والقتل بلغت 323 جريمة جرائم السطو ونهب المحلات بلغت 851 جريمة جرائم نهب الأراضي والمنازل بلغت 417 جريمة Advertisements -جرائم الإختطاف والإخفاء القسري بلغت 278 جريمة جرائم اقتحام وتفتيش المنازل ليلاً بلغت 156 جريمة جرائم اغتصابات الأطفال بلغت 40 جريمة جرائم اعتداء بالسلاح ولم تؤدي للقتل ( الشروع بالقتل ) بلغت 632 جريمة جرائم السرقة للمحلات والمنازل بلغت 1054 جريمة جرائم اختطاف وحجز لحريات الصحفيين والناشطين بلغت 39 جريمة جرائم تهريب للقتلة والمجرمين من السجون بلغت 43 جريمة جرائم فساد مالي بلغت 750 جريمة جرائم أخلاقية بلغت 427 جريمة ووفقا للمصادر، فإن كل تلك الجرائم قامت بها عصابات وخلايا تتبع حزب الإصلاح وتحت حماية ودعم من مرشد الإخوان بتعز عبده فرحان سالم ومعه قيادات الحزب بتعز وكل عناصر تلك العصابات والخلايا تنتسب لألوية عسكرية وأجهزة أمنية يسيطر عليها الحزب.

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