شكرا لقرائتكم خبر عن من ارض المهجر ..فتاة سويدية توافق على الزواج من شاب يمني ولكن بشرط واحد واحد!! ,نفذه الشاب وتزوجا !! صورة وتفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/03 الساعة 05:25 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

زفت فتاة سويدية نهاية الأسبوع الماضي، لشاب يمني مغترب في مملكة السويد وهي ترتدي الزي اليمني. وقال ردفان عبدالله المقداد -مغترب في السويد ، أن فتاة سويدية زفت لشاب يمني بحضور عدد كبير من أبناء الجالية اليمنية ،وهي وعريسها يرتديان الزي اليمني الصنعاني. وأوضح أن حفل الزفاف شهد حضور سويدي كبير . مضيفاً بأن الحضور انبهر بطريقة الحفل وبالزي اليمني.

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