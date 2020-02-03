شكرا لقرائتكم خبر عن خوفا من زحف الجيش الوطني ..خطوات حوثية استباقية تقوم بها المليشيات الإنقلابية لتأمين مواقعها في جبهة نهم!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/03 الساعة 05:45 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

حالة من القلق تسيطر على ميلشيا الحوثي،حيث كشفت مصادر عسكرية مطلعة، عن خطوات حوثية استباقية تقوم بها المليشيات الإنقلابية لتأمين مواقعها في جبهة نهم (شرقي العاصمة صنعاء).

وقالت المصادر، إن مليشيا الحوثي تعمل حليا على تعزيز دفاعاتهم في الجبهات القتالية في نهم والجوف، وتحصن المواقع التي تسيطر عليها ببناء المتارس وحفر الخندق.

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وأشارات المصادر إلى أن المليشيات قامت ببناء متارس وحفر الخنادق بشكل دائري على المواقع التي تسيطر عليها في جبهة نهم.

وأكدت المصادر، أن مليشيا الحوثي قامت عملت أيضا على زرعة الألغام حول المناطق التي تسيطر عليها، بهدف صد أي هجوم للقوات الحكومية على مواقعها.

ووتواصل المعارك بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في عدة جبهات بمحافظة الجوف وعلى أمتداد جبهة نهم التابعة للعاصمة صنعاء.

