شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : عقب الهزائم, التي منيت بها ,مليشيا الحوثي ,على يد الجيش الوطني ..نشوب خلافات ,وانفجار الوضع عسكريا ,داخل الجماعة ,في هذه الجبهة الاستراتيجية !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/03 الساعة 05:33 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

شبت خلافات حادة بين قيادات ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد. وقالت مصادر مطلعة إن خلافات حادة نشبت بين قيادات ميلشيا الحوثي المتمردة في محافظة الجوف بالتزامن مع تزايد انهيار صفوفها. وأضافت المصادر أن الخلاف نشب بين القيادي في مليشيا الحوثي المدعو حسين علوي بن قعشم وقيادات أخرى من محافظة صعدة. Advertisements وذكرت المصادر أن القيادي الحوثي المدعو بن قعشم اتهم قيادات المليشيا في المحافظة بالزج بمن وصفهم بأشراف مديرية الغيل في معارك خاسرة دون الاستعداد لها. وأوضحت المصادر أن المدعو قعشم أتهم القيادات الحوثية بأنها مشغولة بجمع الضرائب والجبايات من المواطنين في صنعاء وبقية المحافظات التي تقع تحت سيطرة المليشيا. وبينت المصادر أن ما يسمى بجهاز "الأمن الوقائي" التابع للمليشيا أرسل تهديدا مباشرا للقيادي حسين قعشم بضرورة سحب اتهاماته والاعتذار لمن يسمونهم بأشراف صعدة.



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