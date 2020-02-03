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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان : بالاسم.. مصرع وكيل وزارة داخلية "الحوثي" بغارة جوية في صنعاء..!؟ - (تفاصيل)

قُتل قيادي بارز حوثي بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي في العاصمة اليمنية صنعاء. وقالت مصادر إعلامية، إن القيادي الحوثي وكيل وزارة داخلية الحوثي، زيد يحيى المحطوري، لقي مصرعه إثر غارة جوية لطيران التحالف شرق صنعاء. جديد اب برس : Advertisements وأكدت المصادر، أن المحطوري وهو مسئول التحشيد، قتل ومعه قيادات حوثية آخرين بغارات جوية للتحالف استهدفت معسكر الاستقبال الذي استحدثته المليشيات لتحشيد المقاتلين إلى جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

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