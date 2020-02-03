شكرا لقرائتكم خبر عن سما المصري تنشر صورتها بدون ستيان ومؤخرة طبيعية .. وتعد الجمهور بصورة مفاجئة من الامام ..شاهد والان مع التفاصيل



كتب امير فتحي في الاثنين 3 فبراير 2020 05:49 صباحاً - نشرت الراقصة المصرية سما المصري صورة جديدة اشعلت بها مواقع التواصل الاجتماعي

وظهرت في الصورة الجديدة مؤخرة سما المصري طبيعية وبدون حشوا حسب قولها ، وعلقت عليها بقولها (دي آخرة الي يشترو من الاون لاين ، مش عايزة اقلكم المنظر من قدام عامل ازاي .. خلوها مفاجأة ، المهم دا منظري دلوقتي )

وتتعمد الراقصة سما المصري نشر صورها التي تظهر فيهم بشكل خليع ، دون اي تدخل من الجهات المصرية المختصة ونقابة الفنون المصرية .

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