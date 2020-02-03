البحسني يناقش موعد تخرج الدفعة الأولى من كلية الشرطة واستقبال الدفعة الثانية.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

حضرموت - الخليج 365

ناقش محافظ محافظة حضرموت، موعد تخرج الدفعة الأولى من كلية الشرطة واستقبال الدفعة الثانية.



وفي التفاصيل، اجتمع اللواء الركن فرج سالمين البحسني، محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية اليوم؛ مع رئاسة كلية الشرطة، لمناقشة أوضاع الكلية والخطط الخاصة بها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة موعد تخرج الدفعة الأولى المتوقع تخرجها خلال الأسابيع القادمة، وكذا مناقشة استقبال الدفعة الثانية من طلاب العام الجديد بشهر أبريل المقبل، وخلال الاجتماع تم إقرار المناهج الدراسية للكلية.

وحث المحافظ على الاستفادة من التجارب العلمية للكليات الامنية بالدول الشقيقة؛ من خلال إرسال ممثلين للكلية لزيارات لهذه الكليات.

كما شدد المحافظ على أهمية كلية الشرطة باعتبارها إنجاز كبير لحضرموت سيحصد أول ثماره بتخرج الدفعة الأولى خلال قريبا.

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وأكدت رئاسة الكلية استكمال استعدادها لاستقبال الدفعة الجديدة من الطلاب خلال العام الجديد بشهر أبريل، والدفع بهم لأن يكونوا كادر متميز يخدم الوطن والمواطن.

وقد شكر قائد كلية الشرطة العميد الركن سالم الخنبشي المحافظ لاهتمامه ودعمه لإنجاح تخرج الدفعة الأولى، وحرصه على ظهور الكلية بأفضل صورة منذ الافتتاح.

حضر الاجتماع أركان المنطقة العسكرية الثانية عميد ركن عويضان سالم عويضان و كبير معلمي الكلية الدكتور مبارك علوي لزنم، ومدير إدارة الشؤون التعليمية بالكلية العقيد سعيد باحريش، ومدير الشؤون الإدارية العقيد محمد سالم الجريري، والعقيد سالم عوض القرزي.

وتعد كلية الشرطة منجز كبير بمحافظة حضرموت، وحلماً تحقق لطالما راود أبنائها وأبناء جيرانها من محافظات المهرة وشبوة وسقطرى، يترقب الآن تخرج الدفعة الأولى منها، الذين تم تدريسهم وفق أحدث الأساليب العلمية، وأفضل الإمكانيات المتوفرة، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.