البحسني يناقش حيثيات أحداث "وادي سر" .. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

حضرموت - الخليج 365

ناقش محافظ حضرموت، جنوب شرق البلاد، حيثيات أحداث "وادي سر".



حيث التقى اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، بالمكلا بأعضاء اللجنة المشكلة من حلف قبائل حضرموت والتي تضم قبائل ومناصب ومشائخ حضرموت، لمناقشة حيثيات أحداث "وادي سر".

واستمع المحافظ من الحاضرين الى جهودهم في تحقيق السلم المجتمعي.

Advertisements

وخلال اللقاء، رحّب المحافظ بأعضاء للجنة، معرباً عن تقديره لجهودهم في هذا الجانب.

وأكد على ضرورة تغليب المصلحة العامة وتحقيق السلم المجتمعي في هذه المرحلة الحساسة.

وشكر أعضاء اللجنة المحافظ علي جهوده في السعي لايجاد حلول عادلة ومنصفة للقضية.