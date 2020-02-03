قطر تنقذ الإخوان عبر وساطة وتوقف الحوثيين عند حدود مأرب 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
مأرب - الخليج 365
أنقذت دولة قطر الإخوان عبر وساطة وأوقفت الحوثيين عند حدود مأرب.
وقالت قيادات في مليشيات الحوثي الموالية لإيران إن "دولة عربية"، طلبت منهم التوقف عند تخوم مأرب ومنعتهم من احتلالها، خشية من سقوط تنظيم الإخوان المسيطر على المحافظة اليمنية التي توجد بها مصفاة لتكرير النفط.
وأوضح القيادي الحوثي محمد البخيتي في تصريح لقناة الجزيرة القطرية إن "دولة عربية طلبت منّا التوقف عن اجتياح مأرب التي كنّا على بعد كيلومتر واحد من احتلالها، وقد استجبنا لهذه الدولة التي تخشى على الإخوان من الهزيمة على اعتبار أنهم حلفاء لنا"، في إشارة إلى قطر الممول الرئيس للإخوان الذي يدين بالولاء لأجندة الدوحة العدائية لجيرانها.
وبث الحوثيون مشاهد تبين أن فرضة نهم شرق صنعاء سقطت دون قتال، بعد أن سلم الإخوان أسلحة ضخمة للميليشيات المدعومة من إيران، وقالت مصادر عسكرية إن "الأسلحة التي حصل عليها الحوثيون تكفي للقتال سنة كاملة".
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