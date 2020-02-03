شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عضو بالجمعية الوطنية للانتقالي يكشف عن حل الأزمة اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدث وكيل محافظة الحديدة وعضو الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي، حيدره ناصر هادي الجحماء، عن حل الأزمة اليمنية.



وقال حيدره في حوار لــ "الخليج 365"، حل الأزمة اليمنية من خلال وقف الحرب والجلوس على طاولة المفاوضات حيث يكون مفتاح الحل للازمة اليمنية معالجة القضية الجنوبية كما يجب وليس كما تحب أطراف النفوذ وعلى المجتمع الدولي الضغط على طرفي النزاع وضع حد لتجار الحروب الذي يعملون على إطالة الحرب.

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