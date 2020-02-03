وكيل محافظة الحديدة يتحدث حول مستقبل قضية الجنوب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدث وكيل محافظة الحديدة وعضو الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي، حيدره ناصر هادي الجحماء، عن مستقبل قضية الجنوب



وقال حيدره في حوار لــ "الخليج 365"، بخصوص مستقبل الجنوب اليوم على أعتاب مرحلة جديدة فهو قاب قوسين أو أدنى من الوصول للهدف الذي ناضل من أجله سنوات وقدم تضحيات كبيرة لقد أستطاع الجنوب اليوم أن يفرض نفسة كأمر واقع على الأرض بفضل الشعب الجنوبي العظيم والمجلس الانتقالي الحامل الأمين للقضية الجنوبية بقيادة اللواء المناضل عيدروس قاسم الزبيدي ، لقد أصبح الجنوب شريك أساسي للتحالف العربي بعد اتفاق الرياض وقبل اتفاق الرياض حيث كان الأرضية الصلبة التي وقف عليها التحالف العربي،وبفضل شعب الجنوب تحرر الحنوب في زمن قياسي وبأقل إمكانات عكس قوى الشمال الذي ظلت تبتز واستنزاف التحالف العربي دون إحراز أي تقدم في جبهات الشمال وأصبح شريك المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب، فالمشهد في اليمن ضبابي كحالة الطقس و كحالة البحر مد وجزر.

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