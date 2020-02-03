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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. إقلاع أول رحلة من مطار صنعاء وعلى متنها 8 مرضى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أقلعت قبل قليل من العاصمة صنعاء طائرة وعلى متنها ٨ مرضى مع ٨ من مرافقيهم متجهة الى العاصمة الأردنية عمان
وكانت مصادر دبلوماسية ومن منظمات إغاثة أكدت أن رحلات طيران لنقل المرضى الذين يحتاجون بشكل ملح للرعاية الطبية ستبدأ من العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الاثنين وهو إجراء طال انتظاره لبناء الثقة في إطار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الدائرة منذ خمس سنوات.
وقالت المصادر إن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ستشرفان على نقل المرضى ورحلات الطيران من العاصمة. ولم يذكروا أين ستهبط الطائرات.
وتحاول الأمم المتحدة استئناف المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب.
من ناحية أخرى تجري الرياض محادثات غير رسمية مع الحوثيين منذ أواخر سبتمبر بشأن خفض التصعيد.
وذكر مصدر دبلوماسي أن نحو 60 مريضا من المتوقع أن يغادروا هذا الأسبوع.
وقال المجلس النرويجي للاجئين وهو منظمة إغاثة إن المزيد من اليمنيين ما زالوا ينتظرون الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها.
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