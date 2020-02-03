"حيدره ناصر هادي الجحماء" يكشف عن دور المرأة في المجلس الانتقالي الجنوبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف وكيل محافظة الحديدة وعضو الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي، حيدره ناصر هادي الجحماء، عن دور المرأة في المجلس الانتقالي.



وقال حيدره في حوار لــ "الخليج 365" دور المرأة في المجلس الانتقالي دور فاعل فالمرأة الجنوبية متواجدة في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي وفي مختلف الدوائر التابعه للمجلس الانتقالي كالأمانة العامة والجمعية الوطنية المرأة الجنوبية لها دور نضالي متميز إلى جانب الرجل في ساحات النضال منذ انطلاق الثورة الجنوبية ولها أدوار في مختلف مراحل النضال ضد الاستعمار البريطاني.

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