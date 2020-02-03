الميليشيات تقتحم منزل سفير اليمن لدى الأردن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

إقتحمت ميليشيا الحوثي منزل السفير اليمني في الأردن، علي العمراني، الكائن في العاصمة صنعاء، أمس الأحد، ضمن حملة جديدة استهدفت منازل كثير من المسؤولين المناهضين لمشروعها الانقلابي.



ويأتي هذا الإقتحام في إطار ممارسات ميليشيات الحوثي الانقلابية وإنتهاكاتها وعمليات نهب منازل وممتلكات القيادات اليمنية في العاصمة صنعاء بشكل خاص وفي مناطق سيطرتها على وجه العموم.

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وقال السفير العمراني في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، إنه لم يعد يستغرب تلك التصرفات التي ترتكبها الميليشيات بعد أن اقتحمت عاصمة البلاد ونهبت مؤسساته وأدخلت البلد في نكبة تاريخية.

وكانت الميليشيا قد اقتحمت منزل العمراني للمرة الأولى أثناء اقتحام العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 ونهبت محتوياته.

يأتي ذلك بعد أيام من اقتحام الميليشيا منزل مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور علي محمد مجور في منطقة حي النهضة بالعاصمة صنعاء، ضمن حملة اقتحامات واسعة خلال الأيام الماضية لمنازل قيادات حكومية وسياسية آخرها مصادرة سكن"سنان" الطلابي.