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صنعاء - ياسمين الخيامي - فتاة من المملكة في غاية الجمال والانوثة تتزوج مغترب يمني وتشترط ارتداء الزي اليمني في العرس ( شاهد بالصورة كم هي فاتنة بالزي اليمني مع عروسها المغترب )

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