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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو...الشيخ سلطان العرادة يباغت الجميع ويثلج صدور كل اليمنيين ويقهر عيدروس الزبيدي بهذا القرار الذي سيجعل كل ابناء الجنوب يتوافدون الى مأرب للعيش فيها

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